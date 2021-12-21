جامعة القاهرة تجرى المقابلات مع المرشحين لمنصب عميد كلية التمريض اليوم

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة القاهرة جدول مقابلات المرشحين لمنصب عميد كلية التمريض، حيث من المقرر أن تجرى المقابلات مع اللجنة اليوم الثلاثاء، بقاعة أحمد لطفى السيد بمبنى القبة.

ويتنافس على منصب عميد كلية التمريض بجامعة القاهرة الدكتورة فاطمة أحمد عابد على والدكتورة عبير سعد زغلول.

وكانت أعلنت جامعة القاهرة، فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التمريض ، وأوضحت أنه على الراغبين والمستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:-

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.