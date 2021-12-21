توقيع الكشف الطبى على 249 مصابًا بشمال سيناء .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

قامت لجنة من الإدارة المركزية للجان الطبية بالقاهرة، اليوم، بإعادة توقيع الكشف الطبي علي 249 مصابًا من المرشحين لوظائف أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء، وذلك في المدينة الشبابية الدولية بمدينة العريش، بحضور مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية أسر الشهداء والمصابين.



وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى علي أن اللجنة الطبية التي قامت بتوقيع الكشف الطبي علي المصابين ، برئاسة الدكتور، أيمن محمد الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، وعضوية كلا من الدكتور سليمان عرادة، الدكتور فتحي عبد الوهاب، والإداريين محمود محمد العفيفي وأمير عبد الله أحمد.

وأضاف المحافظ، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المصابين المرشحين لوظائف تابعة لأسر الشهداء والمصابين لتقرير مدى الصلاحية للوظيفة المرشح لها، مشيرًا إلي تجميع كل رغبات المصابين حتى يتم تسكينهم بالوظائف المناسبة لهم طبقا لطبيعة الإصابة.

أشار المحافظ إلي أن ملف أسر الشهداء والمصابين يلقى اهتمام كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أصدر توجيهاته بسرعة تعيين المتقدمين من أسر الشهداء والمصابين في وظائف مناسبة وتسكينهم عليها في مختلف الجهات المرشحين لها، حيث أصدر توجيهاته لمجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات في الدولة بجعل هذا الملف كأولوية عاجلة، والاهتمام بصفة خاصة بشمال سيناء التي تضم أكبر عدد من الشهداء والمصابين على مستوى الجمهورية.

وأعلن المحافظ أن قرارات التعيين تخص المرحلة الأولى من المتقدمين وعددهم 535 شخصًا، ، وأن هناك قرارات أخرى لتعيين أعداد أخرى من أسر الشهداء والمصابين .

بدوره أكد الدكتور سليمان عرادة، رئيس اللجنة الطبية ومدير عام التأمين الصحي بشمال سيناء، وعضو اللجنة، أنه تم إجراء الكشف الطبي على المصابين المرشحين للوظائف في مختلف الجهات الحكومية، وإقرار الوظيفة المناسبة لكل منهم حسب ظروفه الصحية.

من جانبه، أكد محمد أبوهانى رئيس مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة على شكر القيادة السياسية لتقديم كل الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والمصابين، سواء بصرف تعويضات أو توفير فرص عمل لهم وغير ذلك من امتيازات .







اثناء التجهيز. للكشف



اثناء الكشف



جانب من عمل اللجنة







