تعليم الوادى الجديد: تدريب طلاب الزراعة على صناعة التمور بمجمع المحافظة الحكومى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ البرنامج التدريبي العملي لطلاب التعليم الزراعي من خلال تدريبهم بمجمع صناعات التمور الحكومي بمدينة الخارجة.

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إنه جرى متابعة انطلاق طلاب مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، للتدريب العملي بمصنع التمور، وذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية .

وأضاف جمال، أن التدريب يأتي وفقًا لبرتوكول التعاون المشترك لخطة العمل والتي تهدف تكثيف البرامج التدريبية العملية للطلاب، لمواكبة متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل الحر والربط بين النظرية والتطبيق، كما شهد وكيل التعليم بالمحافظة، ندوة تثقيفية لطلاب المدرسة حول سوسة النخيل الحمراء وطرق الوقاية منها بحضور النائب أحمد العقاطي، عضو مجلس النواب عن دائرة الخارجة.

ووجه جمال، بضرورة التكاتف والتعاون من الجميع وجعل المدرسة بيئة تعليمية خصبة لتدريب وتأهيل الطلاب نحو سوق العمل، مؤكدًا أهمية التعليم الفني أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية.