تعليم القليوبية: ارتفاع نسبة الغياب بالمدارس بسبب الطقس البارد

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مدرسة الشهيد سمير ناصف الإعدادية المشتركة، ومدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بنات بشبلنجة بإدارة بنها التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ورافقه محمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

وتابع "محمود"، سير العملية التعليمية في المدارس، وشدد علي تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية ومسافات التباعد حفاظا على صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا.

كما تفقد، جميع مرافق المدارس والفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال وحجرات الأنشطة والمعامل، واطمأن علي عوامل الأمن والسلامة من طفايات للحريق وخراطيم الحريق وخزانات المياه وجرادل الرمل في المعامل وحجرات الأنشطة.

كما لاحظ ارتفاع نسب الغياب وخصوصا في المرحلة الابتدائية نظرا لسوء الأحوال الجوية والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من برودة شديدة وهطول الأمطار، مؤكدا علي ضرورة اتباع تعليمات الوزارة والمحافظة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، كما اطمأن علي تلقي جميع العاملين بالمدرسة للقاح فيروس كورونا.