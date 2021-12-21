تعليم الإسماعيلية: مدرسة السلام الرسمية للغات تفوز بجائزة ISA الدولية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن مدرسة السلام الرسمية للغات، حصلت على جائزة المدرسة الدولية "ISA" المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني، وهي جائزة دولية للمشاركة وتبادل الثقافات والأنشطة مع العديد من دول العالم.

أضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المسابقة تعتمد على المشاركة الفعالة لأنشطة الطلاب، ومشاركتهم مع العديد من دول العالم من خلال تبادل الثقافات مع دول أخرى عبر الواتساب والفيس بوك وانترنت زووم أو المكالمات الهاتفية.

وقالت منال عبد العزيز، مديرة مدرسة السلام الرسمية للغات بالإسماعيلية، إن المدرسة فازت بالجائزة الكاملة وهي أعلى مستويات الجائزة، وشاركت المدرسة بـ 8 مشروعات ذات بعد دولي ومشاركات دولية مع دول الهند وباكستان وافغانستان والأردن.

أضافت مديرة مدرسة السلام الرسمية للغات بالإسماعيلية، أن فريق عمل المدرسة تكون من محمد عبد العظيم وكيل المدرسة والمنسق الدولي للمسابقة وقائد الفريق المكون من مروة أحمد إسماعيل ومنار العسيلي وهبة عبد الحميد وأسماء صديق ونشوي بشير وبمشاركة شعبان عبد التواب ومحمد فوزي وزينب جميل ودعاء كرم وإيمان سعيد وهبة الله عبد الفتاح وفاطمة رمضان وهالة الزناتى.

كما كرم طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد أبو الدهب، وكيل المديرية، منال عبد العزيز، مديرة المدرسة لحصول المدرسة على الاعتماد والجودة بنسبة 100% للمرحلة الإعدادية، كما نظمت المدرسة احتفالية بذوي الهمم تحت شعار "قادرون باختلاف" في إطار سلسلة إنجازات المدرسة وفوزها في المسابقة الدولية "ISA".





وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية خلال مشاركته احتفال المدرسة



مديرية التربية والتعليم تكرم مديرة المدرسة مديرية التربية والتعليم تكرم مديرة المدرسة





جانب من احتفالية المدرسة





وكيل وزارة التربية والتعليم يشاهد احفال المدرسة