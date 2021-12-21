اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على معنى الحد الأدنى للأجور؟

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:00 م
تعرف على معنى الحد الأدنى للأجور؟ رواتب
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة.
 
واعلن اليوم المجلس القومى للاجور تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.
 
الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم  بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء  وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء  وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

رواتب

الحد الادني للأجور

اجور

قيمة الحد الادني للاجور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: العاملات بأجر نقدى أعلى نسبة بين الإناث عام 2020

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:00 ص

مسؤول: خصم ضريبة دخل على أجور المطربين في الأفراح لزيادة السيولة بالموازنة

السبت، 18 ديسمبر 2021 09:00 ص

تعرف على موعد المزاد العلنى لبيع 6 محال تجارية وصيدليتين بمدينة العاشر من رمضان

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 01:00 ص

حصاد قطاع الأعمال: نجاح منظومة تجارة القطن فى كل المحافظات

السبت، 04 ديسمبر 2021 09:55 م

تنفيذ قرارات غلق وتشميع لـ3فيلات لتغيير النشاط من سكنى لتجارى بـ"السادات"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:35 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة