تعرف على مشروعات تطوير وتجديد البنية الأساسية لمحافظة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت محافظة أسوان مؤخراً، من إنهاء العديد من المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم المواطن، فى ظل اهتمام الحكومة بأسوان عاصمة أفريقيا اقتصادياً وثقافياً.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المشروعات التى تمت فى البنية الأساسية:

ـ تم إقتحام أكبر التحديات والمشاكل التي يعانى منها المواطن الأسوانى حيث جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات .

ـ وقد تم الإنتهاء من البنية التحتية فى طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان حيث تم إنهاء مشروع الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى ، بجانب الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، ومتد بعد ذلك إلى منطقة المدخل الجنوبى ، وتم بالتوازى نهو مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل تتضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى بأقطار تتراوح ما بين 250 مللى إلى 400 مللى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب .

ـ جارى إستكمال العمل فى إحلال وتجديد البنية التحتية فى الشوارع الداخلية للمدينة والتى تضم طريق السماد وشوارع كلية التربية والنفق والحدادين ومنشية النوبة والبشارية والجيش والبركة ، بجانب خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه.

ـ إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والشواربى الجديد بأطوال 3 كم وبأقطار تتراوح من 300 إلى 400 مللى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه ، علاوة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى نهاية ديسمبر الجارى والممتدة من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد وذلك بطول 930 متر حيث تم إنهاء 400 متر بقطر 400 مللى ، فيما جارى العمل في 530 متر بقطر 315 مللى ، وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.



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