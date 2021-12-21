تعرف على خطة تطوير ترعة المريوطية بالجيزة من الدائرى للعياط

بدأت أجهزة محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة الرى، استكمال تطوير ترعة المريوطية، ضمن خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرصد اليوم السابع خطة تطوير الترعة الجارى تنفيذها على النحو التالي.
- انتهت المحافظة من تطوير 3.6 كم بممشى المريوطية.
- يتم اسكمال التطوير من تقاطع الترعة بشارع الهرم فى اتجاه شارع الملك فيصل.
- سيتم استكمال تطوير الترعة فى المسافة من بعد كوبرى عثمان حتى العياط .
- سيتم استغلال التطوير كمحور مرورى وومشى سياحى.
- يتم انشاء مواقف حضارية بديلة للمواقف العشوائية بمحيط الترعة.
- تم تغطية اجزاء من الترعة لاستغلالها مواقف رسمية.
- تمت إزالة تعديات وأكشاك على جانبى الترعة.
- يتم إنشاء اكشاك ومنافذ حضارية فى الممشى السياحي لتوفير فرص عمل.
- سيتم تدبيش باقى الترعة وإنشاء ممشى حضارى ومقاعد لجوس المارة.
- سيتم إنشاء أماكن لانتظار السيارات.
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