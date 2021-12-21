اليوم السابع
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تعرف على خطة تطوير ترعة المريوطية بالجيزة من الدائرى للعياط

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:00 ص
تعرف على خطة تطوير ترعة المريوطية بالجيزة من الدائرى للعياط ترعة المريوطية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت أجهزة محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة الرى، استكمال تطوير ترعة المريوطية، ضمن خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرصد اليوم السابع خطة تطوير الترعة الجارى تنفيذها على النحو التالي.
 
- انتهت المحافظة من تطوير 3.6 كم بممشى المريوطية.
- يتم اسكمال التطوير من تقاطع الترعة بشارع الهرم فى اتجاه شارع الملك فيصل.
- سيتم استكمال تطوير الترعة فى المسافة من بعد كوبرى عثمان حتى العياط .
- سيتم استغلال التطوير كمحور مرورى وومشى سياحى.
- يتم انشاء مواقف حضارية بديلة للمواقف العشوائية بمحيط الترعة.
- تم تغطية اجزاء من الترعة لاستغلالها مواقف رسمية.
- تمت إزالة تعديات وأكشاك على جانبى الترعة.
- يتم إنشاء اكشاك ومنافذ حضارية فى الممشى السياحي لتوفير فرص عمل.
- سيتم تدبيش باقى الترعة وإنشاء ممشى حضارى ومقاعد لجوس المارة.
- سيتم إنشاء أماكن لانتظار السيارات.
 
 

ترعة المريوطية

تطوير ترعة المريوطية

المريوطية

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