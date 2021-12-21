تعرف على.. أهم مشروعات تطوير البنية الأساسية فى قطاع البترول

كتبت - مروة الغول

تتضمن خطة قطاع البترول، إنشاء وتطوير مشروعات البنية الأساسية في قطاع البترول والتي تأتي علي رأس برامج عمل وزارة البترول والثروة المعدنية وفيما يلي أهم تلك المشروعات وكانت كالتالى..

1-خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار فى تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية .

2- تحقيق طفرة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل و تجديد 37 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1240 كم ، وبتكلفة استثمارية 4.1 مليار جنيه.

3-الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالى أطوال 940 كم وبتكلفة تناهز 12 مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود .

4- برنامج طموح للتوسع في صناعة البتروكيماويات تعظيما للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول .

5- تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه مما رفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنوياً.

6- جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.