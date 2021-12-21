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ترقبوا اليوم أقصر نهار وأطول ليل فى السنة مع بدء فصل الشتاء

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:28 ص
ترقبوا اليوم أقصر نهار وأطول ليل فى السنة مع بدء فصل الشتاء فصل الشتاء - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أننا سنكون على موعد اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر  مع الانقلاب الشتوى، حيث يحدث الانقلاب الشتوى للشمس فى شهر ديسمبر، ويميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس، التى تكون فى هذا الوقت فوق مدار الجدى مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا .

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد، لـ "اليوم السابع"، إلى أن هذا اليوم يعتبر ذروه فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) فى نصف الكرة الشمالى وذروة فصل الصيف (الانقلاب الصيفي) فى نصف الكرة الجنوبى، حيث تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فى السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الانسان على الأرض أطول ما يمكن ويكون نهار ذلك اليوم هو أقصر نهار فى السنة وليل هذا اليوم هو أطول ليل فى السنة .

وتصل الكرة الأرضية  نقطة الانقلاب الشتوي اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر عند الساعة  (03:59 مساءً بتوقيت جرينتش) وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء  الذي سوف يستمر شهرين و 27 يوما و 11 ساعة  و 34 دقيقة في النصف الشمالي من كوكبنا.

الانقلاب الشتوي يحدث يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس ، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة ، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس ، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الاربعة.


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