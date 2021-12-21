تحالف ستار العالمى يحصل على لقب "تحالف شركات الطيران الرائد بالعالم"

كتب أحمد مصطفى

كشفت مصر للطيران عضو تحالف إستار اليوم الثلاثاء عن حصول تحالف ستار للمرةالثانية على لقب تحالف شركات الطيران الرائد في العالم في جوائز السفر العالميةالسنوية World Travel Awards.

وتغطي الجوائز السنوية فئات متعددة ويتم منحها بناءً على استطلاع رأي عالميللمديرين التنفيذيين المؤهلين العاملين في مجال السفر والسياحة، ومشتري السفرالاستهلاكي. وتعتبر الجوائز تقديرًا واحتفاءً بالتميز في جميع قطاعات السفر والسياحةالعالمية.

كما حصلت استراحة تحالف ستار في مطار لوس أنجلوس الدولي علي جائزة أفضلاستراحة مطار في أمريكا الشمالية من قِبَل منظمة جوائز السفر العالمية.

وتعد استراحة تحالف ستار في مطار لوس أنجلوس الدولي واحدة من ست استراحات من هذا القبيل على مستوى العالم.

وقال جيفري جو، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار، "نحن ممتنون للتقدير المستمر منالمديرين التنفيذيين للسفر والسياحة ومن منظمة جوائز السفر العالمية، وإنني أتسلمهذه الجائزة نيابة عن مئات الآلاف من الموظفين المتفانين في شركات الطيران الـ 26 الأعضاء في التحالف، الذين يعملون بلا كلل لتوفير تجربة سفر لا مثيل لها للعملاء". وأضاف قائلاً: "يتضح اهتمامنا الدائم بتطوير سفر العملاء من خلال التقدير المستمرللتحالف وشركات الطيران الأعضاء فيه، وإننا نعمل جميعًا بأقصى جهد وسرعة معشركاء وخبراء الصناعة الآخرين لإعادة الاتصال بالعالم واستعادة السفر العالمي بشكلكامل."

ومن جانبه، قال جراهام إي كوك ، مؤسس جوائز السفر العالمية " يواصل تحالف ستاروضع معيار للطيران العالمي، ويسعدني أن كلاً من سوق السفر والجمهور قد اعترفوابهذا التميز من خلال التصويت عليه كـ "تحالف شركات الطيران الرائد في العالم لعام2021".

جدير بالذكر أن مصرللطيران العضو ال٢١ في تحالف ستار العالمي منذ عام ٢٠٠٨ والذييضم في عضويته ٢٦ شركة طيران من أكبر الشركات العالمية ، ويوفر التحالف لعملاءشركات الطيران الأعضاء بالتحالف الوصول إلي ١٣٠٠ مطار في ١٩٣ دولة حول العالم.