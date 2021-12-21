تجديد حبس أفراد عصابة خطفت شخصا وطلبوا مبلغا ماليا لتحريره فى الدقى

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى استدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتيال عليهم لسرقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في واقعة ضبط المتهمين بخطف شخص وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه بالدقي، بعد استدراجه عبر موقع فيسبوك بعد أن أوهموه أن سيدة هي من تراسله وعرضت عليه إجراء جلسات مساج له مقابل مبلغ مالي.

وتحفظ رجال المباحث على هاتف محمول بحوزة أحد المتهمين يحتوي على رسائل متبادلة بين المجني عليه والمتهمين، تشير إلى واقعة استدراجه، واعترف المتهمين بارتكاب الجريمة، طمعا في الاستيلاء على مبلغ مالي من الضحية، وأشاروا إلى أنهم هددوه واحتجزوه داخل شقة أحدهم، وطلبوا منه مبلغ مالي، ثم تواصلوا مع شقيق المجني عليه وعرضوا عليه تحويل النقود لهم عبر خدمة تحويل الأموال التي توفرها شركة هواتف محمول.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغ من أحد الأشخاص أفاد فيه بغياب شقيقه "يحملان جنسية إحدى الدول" وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفى طلب منه تحويل مبلغ مالى عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات المحمول لإطلاق سراح شقيقه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، كما أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية ملك أحدهم كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "مُطواة") وبرفقتهم المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى التعرف على بعض الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى واستدراجهم لمقابلتهم بغرض السرقة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.