تجديد الاعتماد الأوروبى لأجهزة الطيران التمثيلى بأكاديمية مصر للطيران للتدريب

كتب أحمد مصطفى

أعلنت مصر للطيران فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن نجاح أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، يأتى ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بإتباع المعاييرالدولية في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي.

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، بأن أكاديمية مصرللطيران للتدريب نجحت في تجديد إعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني لأجهزة الطيران التمثيلي من طرازات A320 Neo- B777-200ER-B737-800NG بأعلي مستويات التأهيل وذلك استمرارا لنجاحات الشركة القابضة لمصرللطيران وشركاته االتابعة في اتباع المعايير العالمية في صناعة النقل الجوي وتجديد الشهادات والإعتمادات الدولية المتخصصة في مجال تدريب أنشطة الطيران المدني.

وأضاف الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، أن الأكاديمية نجحت أيضًا في إعتماد إضافة خاصية ال UPRT لجهاز الطيران التمثيلي من طرازB737-800 NG وذلك لتتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريبات الطيران، ويعد هذا الاعتماد إضافة جديدة إلى إمكانيات الجهاز ويساهم في تدريب طياري شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والشركات المصرية الخاصة والأجنبية بأحدث نظم التدريب المعتمدة دولياً بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.