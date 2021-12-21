تاجر الكيف فى العمرانية: "ببيعها لمزاجى وعشان أبقى غنى وبوصلها بالتليفون"

كتب أحمد الجعفرى

اعترف عاطل تم ضبطه على خلفية تورطه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة بالاتهامات المسندة إليه، وأكد اتجاهه لتلك التجارة رغبة فى الثراء السريع، وتوفير مواد مخدرة لنفسه لتعاطيها.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد توزيعها على عملائه بمنطقة العمرانية والمناطق المجاورة لها، وأنه خصص هاتف محمول للتواصل مع زبائنه، وتوصيل البضائع لهم.

وأصدرت جهات التحقيق قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على عامل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها بين عملائه فى العمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات أكدتها تحريات رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية، تفيد حيازة عامل لمواد مخدرة لترويجها بين عملائه، واعتياده التنقل بين عدة أماكن بدائرة القسم.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.