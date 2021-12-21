تأجيل محاكمة 4 متهمين بالشروع فى قتل طالب بحلوان لجلسة 21 فبراير

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسات محاكمة عامل و3 طلاب شرعوا فى قتل طالب دافع عن طالبة، فى القضية رقم 747 لسنة 2021 كلي حلوان، لجلسة 21 فبراير المقبل.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بناء منه علي إثر قيامه بالذود عن فتاة، وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها، فجالت بخطارهم فكرة إزهاق روحه وتنفيذًا لذلك تكالب الثاني والثالث والرابع عليه، حتى تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه عن طريق شد يديه من خلقه وايثاقه لتهيئته للمتهم الأول للإجهاز عليه باستلاله سلاح أبيض، من بين طيات ملابسه وكال بواسطته طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي أورى عن كونها في مقتل، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرداتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.