اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:25 م
أكرم القصاص
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بيلاروسيا تقرر تحصين الأطفال بين 12 و17 عامًا ضد كورونا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:11 م
بيلاروسيا تقرر تحصين الأطفال بين 12 و17 عامًا ضد كورونا بيلاروسيا - أرشيفية
أ ش أ

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قررت وزارة الصحة في بيلاروسيا تحصين صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا ضد فيروس كورونا.
 
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية - أن بيلاروسيا ستوسع نطاق برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا ليشمل الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، مؤكدة ضرورة توقيع أولياء الأمور على موافقة بشأن التطعيم.
 
وذكرت أن بيلاروسيا ستقدم لقاح سينوفارم الصيني لمن هم في سن 12 عامًا وما فوق، ومن المقرر البدء في تحصين صغار السن اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري.

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