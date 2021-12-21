بوتين يدعو لمحادثات أمنية جديدة مع الناتو فى أول اتصال مع مستشار ألمانيا الجديد

كتب أحمد عرفة

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمحادثات أمنية جديدة مع الناتو في أول اتصال مع مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن قلق موسكو من مناورات الناتو قرب حدودها ونشر الدرع الصاروخية الأمريكية في شرق أوروبا، متهما الغرب بالمسئولية عن التوترات التى يشهدها العالم.

وتعهد بوتين خلال كلمة أمام عدد من القادة العسكريين الروس، برد مناسب على أي عدوان غربي يستهدف البلاد، مشيرا إلى أن موسكو سئمت من مناورات الولايات المتحدة في مجال القانون الدولي.

وذكر الرئيس الروسي، أن روسيا لا تطالب بشروط خاصة لها، وسترد بقسوة على أي خطوات عدائية بحقها.