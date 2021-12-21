بث مباشر.. سياح العالم يتوافدون على معابد الكرنك لحضور احتفالية تعامد الشمس

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل معابد الكرنك مع بدء احتفالات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، فجر اليوم الثلاثاء، وذلك برصد توافد عدد كبير من الأفواج السياحية والمصريين على الكرنك لحضور الاحتفالات والظاهرة التى تنظم سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر.

وتشهد معابد الكرنك تنظيم عروض فنية مميزة للفرق الشعبية مع توافد السائحين على الكرنك للاستمتاع بتلك اللحظات المميزة لرصد ظهور قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، ويحضر فعاليات الاحتفالية قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن والأفواج السياحية من الأجانب والمصريين.

وعن تلك الظاهرة التاريخية يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أن الأقصر تحتفل سنوياً فى فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذي تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسين المصريين القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.







لحظة تعامد الشمس على قدس الاقداس بالكرنك















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