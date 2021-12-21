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بث مباشر.. بدء موسيقى شروق الشمس بالكرنك والسياح يتابعون التعامد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:32 ص
بث مباشر.. بدء موسيقى شروق الشمس بالكرنك والسياح يتابعون التعامد قدس الاقداس
الأقصر – أحمد مرعى

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر من داخل معابد الكرنك مع بدء احتفالات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، فجر اليوم الثلاثاء، وذلك برصد موسيقي شروق الشمس مع توافد عدد كبير من الأفواج السياحية والمصريين على الكرنك لحضور الاحتفالات والظاهرة التى تنظم سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر.
 
 
وتشهد معابد الكرنك تنظيم عروض فنية مميزة للفرق الشعبية مع توافد السائحين على الكرنك للاستمتاع بتلك اللحظات المميزة لرصد ظهور قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، ويحضر فعاليات الاحتفالية قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن والأفواج السياحية من الأجانب والمصريين.
 
وعن تلك الظاهرة التاريخية يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أن الأقصر تحتفل سنوياً فى فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذي تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسين المصريين القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.
 
ويضيف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، أنه تتميز تلك الظاهرة التى تحدث يوم الانقلاب الشتوى فى معابد الكرنك، ويقوم خلالها الزوار من السائحين بالاستمتاع برؤية قرص الشمس وأشعتها التي تنتشر فى جميع أرجاء معبد الأقصر، ورؤية قرص الشمس وهو يتوسط البوابة الشرقية، والتي تقع على المحور الرئيسى له، والذى يمثل أقصى الجنوب الشرقي للأفق الذى تشرق منه الشمس، والذى يحدد فلكياً بيوم الانقلاب الشتوى، وعقب ذلك ستكون الشمس عمودية على الأماكن المقدسة بالكرنك "الفناء المفتوح، صالة الأعمدة، وقدس أقداس الإله آمون"، وتنتشر بداخلها عند منتصف النهار.
 
 
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لحظة تعامد الشمس على قدس الاقداس بالكرنك

 

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معبد الكرنك

 


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