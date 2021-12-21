بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 82 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 82 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم (65) خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف (17) ، ونشر وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواص الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الخطباء المعتمدين، مؤكدًا أنه يتمنى لهم التوفيق.
وفيما يلى أسماء 65 خطيبًا جديدًا ، منهم (46) على بند التحسين ، وهم:
1. أحمد السيد علي قنديل - الإسكندرية
2. مجدي خطاب محمود حمادة - الإسكندرية
3. أحمد محمد عبد الرحمن حسين - أسيوط
4. عبده فهيم حراجي محمد عيسى - الأقصر
5. محمد حباشي أحمد آدم - الأقصر
6. كامل محمد أحمد عبد الرحمن - البحر الأحمر
7. عطية محمد حميدة صالح - البحيرة
8. محمد عبد الجليل الشرنوبي - البحيرة
9. سيد محمود محمد محمد زايد - بني سويف
10. أحمد عبده غريب قوطة - بور سعيد
11. بهجت أحمد السيد عويضة - الدقهلية
12. حمزة أحمد محمد الديسطي - الدقهلية
13. عبد المعطي السيد محمد العزوني - الدقهلية
14. أحمد حمدون أحمد حمدون - سوهاج
15. سلامة محمد عطية متولي - سوهاج
16. أحمد حسن سليمان علي سالم - الشرقية
17. صبحي عبد الحميد عبد الكريم منصور - الشرقية
18. محمد عبد العظيم محمد سويلم - الشرقية
19. أحمد طنطاوي عبد الحميد عبد المنعم عمارة - الشرقية
20. حسن محمد عبد الرحمن خميس - الشرقية
21. حمدي عبد الغفار السيد محمد هجرسي - الشرقية
22. شريف عبد العزيز إبراهيم علي - الشرقية
23. صبري أحمد محمد عرفات - الشرقية
24. عبد الحميد عبد الله محمد محمد علي - الشرقية
25. عصام حسين محمد صبيح - الشرقية
26. علي بيومي حسن العوضي - الشرقية
27. محمد إبراهيم عبد الهادي محمد - الشرقية
28. منصور محمد منصور موسى - الشرقية
29. سمير عبد القادر عبد المطلب طبيخ - الغربية
30. أحمد فتح الله عمر سليمان - القاهرة
31. بهاء الدين عبد الناصر محمد علي - القاهرة
32. رضا محمد محمود قنبة - القاهرة
33. محمد أحمد حسن بدوي - القاهرة
34. محمد علي محمود أحمد ناصر - القاهرة
35. أحمد شحتة محمد حافظ - القليوبية
36. عبد الله محمود محمد السيد - القليوبية
37. محمود عبد الجليل محمد الخولي - القليوبية
38. حسيب جابر سلامة خليل - قنا
39. عز الدين خلف الله يوسف خربطلي - قنا
40. محمد عطايت الله محمود - قنا
41. إبراهيم محمود محمد الجمال - كفر الشيخ
42. أحمد عبد المجيد أحمد علي جمال الدين - كفر الشيخ
43. أحمد عبد الغفار محمد عجاج - المنوفية
44. أحمد محمد أحمد أبو عرب - المنوفية
45. زين عبده السعدني إبراهيم - المنوفية
46. سمير إسماعيل محمود داعوش – المنوفية
ومنهم (19) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
1. حامد فرج عبد الغفار غازي - الإسكندرية
2. عبد الحكيم محمد بكر أحمد - أسيوط
3. عبد الرحيم أبو زيد صالح محمد - أسيوط
4. ناصر عمر سالم جبالي - أسيوط
5. رضا عبد الحميد السيد عبد الحميد جاويش - البحيرة
6. عبد العزيز عبد الحليم عبد الحميد السمري - البحيرة
7. عبد الله عبد الستار إسماعيل هيكل - البحيرة
8. فوزي يوسف السيد البسكاوي - البحيرة
9. محروس أبو خطوة محروس حرحش - البحيرة
10. محمد عبد الرحمن محمد سيد أحمد الروبي - الجيزة
11. جمال السعيد علي رضوان - الدقهلية
12. إبراهيم السيد شحاتة أبو العلا - الشرقية
13. أحمد محمد خليل إسماعيل - الشرقية
14. حسن منصور عبد القادر سالم - الشرقية
15. زكريا أحمد علي إبراهيم - الشرقية
16. السيد حسن سليمان حسن النجار - الشرقية
17. محمد محمد محمد إبراهيم - الشرقية
18. إبراهيم محمد عبد الحميد نمير - الغربية
19. مصطفى بسيوني أحمد - الغربية
ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (17) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم (14) على بند التحسين ، وهم:
1. حسن عبد الرحمن أحمد دياب - البحيرة
2. عبد الرحمن خليل إبراهيم النجار - البحيرة
3. جمال أبو القاسم عبد اللطيف - بني سوف
4. سيد الصيفي أحمد علي - بني سويف
5. عيد غيته عباس عوض - بني سويف
6. محمد محمود إبراهيم منيسي - بني سويف
7. مصطفى فهمي محمد زهران - بني سويف
8. عبد الرازق ربيع محمد عبد الرحمن - بني سويف
9. ممدوح فرج حمزاوي رمضان - بني سويف
10. حسين أحمد عبد الحافظ عبد الباري - الجيزة
11. علي أمين عمران علي - سوهاج
12. محمد محمود أحمد شعلان - الشرقية
13. بركات محمد عوض أحمد عسكر - القليوبية
14. صبحي جمعة حسانين الأسمر – القليوبية
ومنهم (3) استمرار كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
1. عباس قرني عباس عوض - بني سويف
2. أحمد عبيد عبد الله - بني سويف
3. عبد البديع سليمان محمد شعلان - الشرقية
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