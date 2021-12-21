باكستان توسع حملة لقاح Covid-19 المعززة إلى من هم فوق 30 عاما

كتبت: هناء أبو العز

تعمل باكستان على توسيع الأهلية للحصول على لقاحات Covid-19 المعززة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا في محاولة لتجنب موجة جديدة من الإصابات من أوميكرون.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الباكستانى يوم الثلاثاء إن مركز القيادة والتشغيل الوطني (NCOC) ، الهيئة المسؤولة عن استجابة Covid-19 في البلاد ، خفض الحد العمري للقاحات المعززة لتشمل أكثر من 30 عامًا اعتبارًا من 1 يناير، كما أن أكثر من 50 عامًا مؤهلين بالفعل ، وكذلك جميع العاملين في مجال الصحة والذين يعانون من نقص المناعة.

وفي الأسبوع الماضي ، أكدت باكستان أول حالة إصابة بمتغير أوميكرون في مدينة كراتشي الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

كما تقوم السلطات بتشديد بروتوكولات السفر لتطلب من جميع الركاب القادمين من بريطانيا الخضوع لاختبار مستضد سريع عند الوصول، بالإضافة إلى متطلبات تلقيح الوافدين بشكل كامل وإظهار نتائج اختبارات كورونا في غضون 48 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة.

وأبلغت باكستان عن انخفاض مطرد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والوفيات ذات الصلة منذ الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم الإبلاغ عن أربع وفيات و 270 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسجلت البلاد حتى الآن 1،291،737 حالة و 28882 حالة وفاة في المجموع.

وأعطت باكستان 142 مليون جرعة لقاح Covid-19 منذ أن بدأت حملة التحصين في فبراير.

وتم تطعيم أكثر من 61 مليون شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة بشكل كامل.