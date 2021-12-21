انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات بمحافظة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الواحدة صباحا نفس اليوم.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير شبكات المياه بطوخ، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت.

وكانت قد انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار الأحد الماضى.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أمس الإثنين، أعمال رفع مياه الأمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ومدينة بنها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السئ وسقوط الأمطار علي مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع علي مدار الساعه لتلقي بلاغات تجمعات مياه الامطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.