اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات بمحافظة القليوبية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:42 م
انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات بمحافظة القليوبية انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الواحدة صباحا نفس اليوم.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير شبكات المياه بطوخ، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت.

وكانت قد انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار الأحد الماضى.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أمس الإثنين، أعمال رفع مياه الأمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ومدينة بنها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السئ وسقوط الأمطار علي مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع علي مدار الساعه لتلقي بلاغات تجمعات مياه الامطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

انقطاع مياه الشرب

غسيل الشبكات

طوخ

اخبار محافظة القليوبية

محافظة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مياه القليوبية تنشر سياراتها ومعداتها لرفع تراكمات مياه الأمطار بمدن المحافظة

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:16 م

"مياه القليوبية" ترفع درجات الاستعداد بكافة مدن القليوبية تحسبا لسقوط الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:20 م

"مياه القليوبية" تنظم ورشة عمل "لآليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحى"

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:13 ص

"مياه القليوبية" تنتهى من إعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه بالقناطر الخيرية

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:30 ص

رئيس مياه القليوبية يجرى جولة تفتيشية بـ3 محطات كبرى ويتابع معامل فحص العينات

الخميس، 19 أغسطس 2021 10:58 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة