"الوزراء العراقي" يخصيص ملياري دينار لمواجهة السيول في كردستان

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أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني، اليوم الثلاثاء، تخصيص ملياري دينار من احتياطي الطوارئ لمواجهة السيول في إقليم كردستان.

وقال الشيباني - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم تخصيص 300 مليون دينار لدعم شريحة المتفرغين الزراعيين والأطباء البيطريين العاطلين عن العمل، وتخصيص 500 مليون دينار لتأمين احتياجات مخيمات النازحين في كردستان ومخيم الجدعة، بالإضافة إلى تخصيص ملياري دينار لوزارة الصحة لتغطية علاج جرحى التظاهرات، و1.5 مليار دينار من احتياطي الطوارئ لتشغيل مشاريع الري.