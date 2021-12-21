الهند تدعو لوقف شامل لإطلاق النار بسوريا حتى يمكن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها مستشار البعثة الهندية "براتيك ماثور" بشأن الوضع في سوريا ونشرت اليوم الثلاثاء، وأكد فيها أنه لم يطرأ تحسن على سبل معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا خلال الشهور الأخيرة.

وقال إن الصراع المستمر في سوريا منذ عشرة أعوام و مشاركة أطراف خارجية فيه كان له تأثير عكسي على سيادة وسلامة أراضى سوريا، وإن الأمر يرجع إلى السوريين لكى يحددوا بأنفسهم ما يحقق مصلحة سوريا ويقرروا مصيرهم في المستقبل.

ومضى قائلا إن الهند أكدت منذ بداية ذلك الصراع أن فرض حلول خارجية لا يمكن أن يساعد على حل الصراع، وإن الهند مازالت تشعر بقلق إزاء الوضع الأمني بوجه عام في سوريا، بما في ذلك تزايد حوادث انتهاكات وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا.

ودعا مستشار البعثة الهندية كافة الأطراف المشاركة في الصراع السوري إلى تجنب أي أعمال تؤدى إلى انتشار العنف والاضطرابات في سوريا.

وأكد مستشار البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة مجددا أن الهند تقف دائما إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الصراع، مشيرا إلى أنها استمرت في تقديم مساعدات للتنمية ودعم إنساني إلى سوريا من خلال تقديم منح وقروض لمشروعات تنموية وتقديم إمدادات أدوية وأغذية، بالإضافة إلى عرض برامج للتدريب على بناء القدرات، وأن الهند ملتزمة بدعم أي عملية سياسية يقودها سوريون بتسهيلات من الأمم المتحدة لحل الصراع السوري، وذلك تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.