المفتى: المتطرفون يحيون فكر الخوارج.. ونصدر 4 آلاف فتوى يوميا

كتب سمير حسنى

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن أمر الفتوى يقوم على منهجية هدفها استقرار المجتمعات فكريا واقتصاديا واجتماعيا، مضيفا: "وجدنا أن ما قاله المتطرفون ورصدناه وحللناه وكتبنا عنه تقارير ووجدنا أنها لا تقوم على المنهجية العلمية عن أسلافنا، مشددا على أن إنشاء مرصد مكافحة الفكر المتطرف في 2014 جاء بعد دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقاء ببرنامج مساء dmc، إن الجماعات المتطرفة تحيي فكر الخوارج لخدمة أغراضها السياسية، معقبا: "سيدنا عبدالله بن عباس واجه الخوارج عن طريق الرصد وتحليل وتفنيد لهذه الأفكار، مشيرا الى ان الدار تصدر من 3 آلاف إلى 4 فتوى يوميا.