المغرب: إحباط عملية للتهريب الدولى للمخدرات وضبط 3 أطنان حشيش

أ ش أ

تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة أكادير من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وضبط 3 أطنان من مخدر الحشيش.

وذكرت المديرية العامة للأمن المغربي - في بيان أن إجراءات البحث والتحري التي جرت أسفرت عن ضبط سيارة تم العثور بداخلها على 90 رزمة من مخدر الحشيش بلغ وزنها الإجمالي 3 أطنان، إضافة إلى ضبط زورق مطاطي مزود بمحركين نفاثين على متن نفس السيارة.

وأضافت أنه تم كذلك ضبط سائق السيارة وهو من ذوي السوابق القضائية ومطلوب في عدة قضايا بسبب تورطه في عمليات مماثلة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المتهم تحت الحراسة؛ انتظارا للتحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات جارية بغرض القبض على جميع المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الداخلي والدولي.