المغرب: أكثر من 75 ألف شخص تلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية تلقي 75 ألفا و741 شخصا، الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي من تلقى الجرعة الثالثة 2 مليون و465 ألفا و861 شخصا.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونا و507 آلاف و765 شخصا، وإجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 22 مليونا و854 ألفا و894 شخصا.

وأوضح البيان أن 6360 شخصا تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، و11 ألفا و885 شخصا تلقى الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.