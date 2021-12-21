"المركزي العراقي" يعلن رسميا استكمال دفع تعويضات الكويت

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أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء استكمال دفع تعويضات دولة الكويت. وقال البنك ـــ في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت.



وأضاف من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات، في إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق.



وكانت لجنة أممية للتعويضات قد تشكلت عام 1991، وألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبدوا خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.



وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في العام 2018.