الكنيست يوافق على حظر الطيران إلى أمريكا ليدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل

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صوت المُشرعون الإسرائيليون في الكنيست (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على قرار الحكومة بمنع الإسرائيليين والمقيمين من السفر من وإلى الولايات المتحدة، مُضيفين أن الولايات المتحدة إلى قائمة تضم أكثر من 50 دولة أعلنت أنها مُحظورة في محاولة لاحتواء متحور أوميكرون.



ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى رونيت جال، المتحدثة باسم لجنة الدستور والقانون والعدالية في الكنيست، قولها إن تصويت اللجنة وضع الولايات المتحدة على "القائمة الحمراء" إلى جانب إيطاليا وبلجيكا وكندا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وسويسرا وتركيا.



وأضافت جال أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل وسيظل ساريًا لمدة أسبوع على الأقل.