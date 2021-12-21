اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:27 م
أكرم القصاص
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الكنيست يوافق على حظر الطيران إلى أمريكا ليدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:04 م
الكنيست يوافق على حظر الطيران إلى أمريكا ليدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل الكنيست
أ ش أ

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صوت المُشرعون الإسرائيليون في الكنيست (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على قرار الحكومة بمنع الإسرائيليين والمقيمين من السفر من وإلى الولايات المتحدة، مُضيفين أن الولايات المتحدة إلى قائمة تضم أكثر من 50 دولة أعلنت أنها مُحظورة في محاولة لاحتواء متحور أوميكرون.


ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى رونيت جال، المتحدثة باسم لجنة الدستور والقانون والعدالية في الكنيست، قولها إن تصويت اللجنة وضع الولايات المتحدة على "القائمة الحمراء" إلى جانب إيطاليا وبلجيكا وكندا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وسويسرا وتركيا.


وأضافت جال أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل وسيظل ساريًا لمدة أسبوع على الأقل. 


الكنيست

حظر الطيران إلى أمريكا

أمريكا

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