الكرملين مشيدا باستخدام أكثر من 70 دولة للقاح سبوتنيك: نجاح كبير

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وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في أكثر من 70 دولة بأنه "نجاح كبير".

وقال بيسكوف - في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء "نتنافس مع الشركات العالمية، التي تكون ميزانياتها قابلة للمقارنة مع ميزانيات معظم دول العالم، وهذه الشركات ليست دائما صديقة لمنافسيها".

وأضاف: "حقيقة أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تغلب باللقاح على كل هذه العقبات، وأن أكثر من 70 دولة في العالم سجلت هذا اللقاح وبدأت باستخدامه، تعد نجاحا كبيرا".

يُذكر أن 71 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 50% من سكان العالم، وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V"، ما يجعله يحل في المرتبة الثانية عالمنا من حيث عدد الموافقات، التي حصل عليها من الجهات المنظمة الحكومية.

وبلغت فعالية اللقاح 97.6% بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من النسبة التي نشرتها سابقا مجلة The Lancet الطبية العالمية (91,6%).

وأشار صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إلى أن البيانات المتعلقة باستخدام "سبوتنيك V" لتطعيم السكان في عدد من البلدان (الأرجنتين وسان مارينو وصربيا والمجر والبحرين والمكسيك والإمارات وغيرها)، تثبت أن هذا اللقاح الروسي من أكثر اللقاحات أمانا وفعالية.