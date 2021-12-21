اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:52 م
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القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل بقيد الموردين للشركات المحلية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:08 م
القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل بقيد الموردين للشركات المحلية القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها ، تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل ( قيد الموردين ) للشركات التى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2022 / 2023 طبقاً - للآتى :
1- يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية ( المتقدمة لأول مرة - التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2022 ) والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى ( 2022 / 2023 ) من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع ( منظومة إصدار الموافقات الأمنية ) من خلال الرابط الأتى : ( https://sapprovals.mod.gov.eg ) إعتباراً من 1 / 1 / 2022 .
2 - عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات / الأوراق المطلوب إستيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى ( 1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - مدينة نصر ) .

القوات المسلحة

الشركات المحلية

شركات القطاع المدنى

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