"الفاو" تكرم اليوم السابع والزميلة هند المغربى للتميز فى تغطية قضايا التنمية.. صور

كتب: أحمد علوى - تصوير عمرو مصطفى

كرمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" الزميلة هند المغربي مسؤول ملف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالجريدة، لما تقدمه من مجهود فى التغطية المميزة لقضايا التنمية المستدامة والتعريف بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة، كما قدمت المنظمة الدولية درع لجريدة اليوم السابع دعما لمجهوداتها في تغطية قضايا التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو " ومركز إعلام الأمم المتحدة بهدف التعبير عن الامتنان والشكر والتقدير للعمل المتميز للمؤسسات الإعلامية المصرية والصحفيين وخبراء الإعلام في تغطية قضايا التنمية المستدامة والقضايا الزراعية، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالسنة الدولية للفواكه والخضروات، بحضور د. عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الفاو والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين الحاج مدير منظمة الفاو.

الدكتور نصر الدين الحاج أعرب عن سعادته لتنظيم هذا المؤتمر، وتكريم الإعلاميين عن ما يقدموه من توعيه ونشر الخبرات، وخاصة فى قضايا الأغذية والزراعة، لافتا إلى الدور الهام للعاملين فى سلسلة إمداد الغذاء، مؤكدا أنه بدون وعي لن نتمكن من تغيير الواقع.

وتم خلال هذا الاحتفال تكريم الإعلاميين المشاركين في المسابقة الصحفية بمناسبة السنة الدولية للفواكه والخضروات، لدورهم الهام الذى يلعبونه فى التوعية بضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومجهودهم الملحوظ والمؤثر فى دعم هذه القضايا عبر منصاتهم الإعلامية.







الصحفية هند المغربي اثناء التكريم



الصحفية هند المغربي



تكريم الزميلة هند المغربي



د. عبد الحكيم الواعر المدير الاقليمي للفاو



د. عبد الحكيم الواعر ود. نصر الدين الحاج