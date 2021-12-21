الضمانات الأمنية فى أوروبا تهيمن على محادثات بين بوتين وماكرون

وكالات

أعلن الكرملين في بيان له، أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون القضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا، حيث هيمنت مسألة الضمانات الأمنية على المحادثات بينهما.

وأشار الكرملين في البيان، إلى أن "بوتين وماكرون ناقشا أيضا، مسودات الوثائق الروسية التي قدمتها إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا".

وأضاف: "أطلع بوتين ماكرون على عمل الدبلوماسيين الروس في توفير ضمانات أمنية لموسكو من الولايات المتحدة والناتو".

وتابع: "أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لاستقرار الوضع في قره باغ، كما تطرقا إلى الوضع في مالي بمبادرة من الرئيس الفرنسي".

وأوضح: "أخبر بوتين ماكرون عن إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي تعتمد على خطوات كييف لتطبيق (اتفاقية مينسك -2)".