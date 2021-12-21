اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:27 م
أكرم القصاص
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الصحة العالمية تطالب البريطانيين بتأجيل خطط قضاء عطلة عيد الميلاد بسبب كورونا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:22 م
الصحة العالمية تطالب البريطانيين بتأجيل خطط قضاء عطلة عيد الميلاد بسبب كورونا منظمة الصحة العالمية
أ ش أ

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قالت منظمة الصحة العالمية إنه على البريطانيين إما "تغيير أو تأجيل خططهم لقضاء عطلة عيد الميلاد".
 
وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية الدكتور مارجريت هاريس - فى تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبريس) البريطانية - "إذا ما كنتم غير مطمئنين لتجمعاتكم، عليكم تغييرها أو تأجيلها إلى وقت لاحق".
 
وأضافت: "إذا كان لديك عدد كبير من الأشخاص، خاصة الأشخاص القادمين من أماكن مختلفة، فأنت لا تعرف ما تعرضوا له. يجتمع الناس في هذا النوع من الظروف - ما نسميه الاختلاط الاجتماعي - هذه هي اللحظة التي من المرجح أن تنشر فيها كوفيد خاصة أوميكرون".
 
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح - في وقت سابق اليوم - بأنه سيراجع البيانات على أوميكرون "ساعة بساعة" وسيعلن خلال الـ 48 ساعة القادمة إذا كان هناك إغلاق آخر.
جاءت هذه التصريحات على قناة "سكاي نيوز" الاخبارية.

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية

عطلة عيد الميلاد

عيد الميلاد

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