الصحة العالمية تطالب البريطانيين بتأجيل خطط قضاء عطلة عيد الميلاد بسبب كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية إنه على البريطانيين إما "تغيير أو تأجيل خططهم لقضاء عطلة عيد الميلاد".

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية الدكتور مارجريت هاريس - فى تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبريس) البريطانية - "إذا ما كنتم غير مطمئنين لتجمعاتكم، عليكم تغييرها أو تأجيلها إلى وقت لاحق".

وأضافت: "إذا كان لديك عدد كبير من الأشخاص، خاصة الأشخاص القادمين من أماكن مختلفة، فأنت لا تعرف ما تعرضوا له. يجتمع الناس في هذا النوع من الظروف - ما نسميه الاختلاط الاجتماعي - هذه هي اللحظة التي من المرجح أن تنشر فيها كوفيد خاصة أوميكرون".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح - في وقت سابق اليوم - بأنه سيراجع البيانات على أوميكرون "ساعة بساعة" وسيعلن خلال الـ 48 ساعة القادمة إذا كان هناك إغلاق آخر.

جاءت هذه التصريحات على قناة "سكاي نيوز" الاخبارية.