الصحة العالمية تحذر من التجمعات الكبيرة فى الكريسماس

كتبت أمل علام

حذرت منظمة الصحة العالمية، من التجمعات فى أعياد الكريسماس، موضحة أنه من الأفضل "الإلغاء الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلاً من الاحتفال الآن والحزن لاحقًا" - لكنها قالت فى الوقت نفسه إنها لا تحب "عمليات الإغلاق الكبيرة".



تحذير الصحة العالمية

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، "إلغاء حدث أفضل من إلغاء حياة"، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية" يأتي ذلك وقت الذي يعيد فيه العديد من البريطانيين النظر في الخطط الاحتفالية بسبب متحور اوميكرون Omicron.

وحذرت وكالة الصحة العالمية، من أن "حدثًا تم إلغاؤه أفضل من إلغاء حياة" بينما تتأرجح المملكة المتحدة على شفا إغلاق احتفالي، استجابت اسكتلندا اليوم للتحذير، وأعلنت قيودًا جديدة وألغت احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، في حين سيتم حظر المتفرجين من الأحداث الرياضية في ويلز من Boxing Day ويقال إن إنجلترا تتجه لإغلاق قاطع الدائرة قبل نهاية العام.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنها لا تؤيد "عمليات الإغلاق الكبيرة" ، محذرة من أنها تلحق ضررا كبيرا بصحة الناس العقلية والجسدية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، للصحفيين اليوم، لقد سئمنا جميعًا من هذا الوباء، وكلنا نريد قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة، وكلنا نريد العودة إلى طبيعتنا، موضحا، أن أسرع طريقة للقيام بذلك هي أن نتخذ جميعًا قادة وأفرادًا، القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها لحماية أنفسنا والآخرين.

وقال الدكتور تيدروس أيضًا، إن جائحة كورونا يمكن أن تنتهي في عام 2022 إذا تم تطعيم 70 % من سكان كل بلد في العالم بحلول منتصف العام المقبل، مؤكدا ، أنه لن تنطبق القيود الجديدة على أحداث الحياة الخاصة مثل حفلات الزفاف.

الدكتورة مارجريت هاريس، دكتورة الصحة العامة من منظمة الصحة العالمية، أوضحت أن عمليات الإغلاق مؤثرة ولكن لا تخلو من التأثير على الأفراد والأعمال، مضيفة، نحن ندرك أن القيادة والسلطات الصحية تصمم تدابيرها وقراراتها وفقًا لعلم الأوبئة في سكانها، لكن الرسالة العامة هي الحد من الازدحام.

وأضافت أن "اللقاحات تحمي حقًا" الناس، بمن فيهم الضعفاء، من دخول المستشفى ومن الموت، مؤكدة، نأمل أن يكون هذا هو الحال، خاصة في المجموعات التي تم تلقيحها جيدًا، لهذا السبب نقول إن التطعيم هو المفتاح.