الصحة السعودية تنشر صورة أول طفل يتلقى لقاحا ضد كورونا فى المملكة

وكالات

أعلنت السعوية، اليوم الثلاثاء، تلقي أول طفل في المملكة الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، على حسابها في موقع "تويتر"، صورة الطفل الذي تلقى اللقاح.

أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩). pic.twitter.com/CzWjxR9QOP — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 21, 2021

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد أعلنت أنها وافقت على استخدام لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.