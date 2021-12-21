السجن المشدد 3 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة الشروع فى قتل مواطن بباب الشعرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 3 سنوات على 3 عاطلين، بتهمة الشروع في قتل مواطن وإشعال النيران بمنزله في باب الشعرية.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 5668 لسنة 2013 جنایات باب الشعرية قيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه، عمدا بأن تكالبوا عليه حاملين أسلحة بيضاء، وانهالوا بها علي موطن الحياة بجسده قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.

كما كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين انهم شرعوا أيضا في قتل طفل عمدا، بأن اشعلوا فيه النيران قاصدين إزهاق روحه حرقا، محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

كما وضعوا عمدا نار في محل مسكون "العين الموصوفة بالأوراق" بأن قذفوا بداخله زجاجات مشتعلة فالتهمت نيرانها محتوياته محدثة الآثار الموصوفة بمعاينة الشرطة علي النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سنج، وزجاجات حارقة" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مبرر قانوني أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.