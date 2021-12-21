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الزراعة: تحصين 6 ملايين رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:53 ص
الزراعة: تحصين 6 ملايين رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع التحصين ضد الحمى القلاعية
كتبت: أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت يوم 16 نوفمبر الماضى، بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 3 مليون و114 ألف و93 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و618 ألف و961 رأس أبقار، 847 ألف و537 رأس جاموس، 567 ألف و184 رأس أغنام، 80 ألف و411 رأس ماعز" حتى 19 ديسمبر الحالي، كما وتحصين 2 مليون و977 ألف و947 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و506 ألف و845 رأس أبقار، 832 ألف و315 رأس جاموس، 556 ألف و756 رأس أغنام، 80 ألف و11 رأس ماعز، 2020 راس جمال حتى 19 ديسمبر ايضاً.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

 

 


الخدمات البيطرية

المواشى

وزارة الزراعة

الحمى القلاعية

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