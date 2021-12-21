الرئيس الموريتانى يبحث سبل التعاون مع السفير المصرى الجديد

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بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي في نواكشوط، سبل التعاون في شتى المجالات، مع السفير فوق العادة خالد يوسف سفير مصر لدى موريتانيا.

وقال السفير خالد يوسف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط، إنه حرص خلال المقابلة مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس الموريتاني وتهنئته بمناسبة العام الميلادي الجديد.



وأضاف أنه أكد خلال المقابلة على متانة وقوة العلاقات عالية المستوى بين البلدين الشقيقين، منبها إلى أهمية تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وخلق شراكة بينية في مجالات واعدة مثل البنية التحتية والثروة السمكية والتعدين.



وأوضح السفير أنه سيعمل على تعزيز التعاون في كافة المجالات بداية بتنشيط التعاون الاقتصادي في مجالات التعدين والأسماك والترويج للمنتج المصري في موريتانيا وتذليل الصعاب أمام رجال الأعمال الموريتانيين الراغبين في استيراد المنتج المصري.



وأشار إلى أنه سيعمل على تطوير التعاون الثقافي من خلال زيادة استفادة الطلاب الموريتانيين من المنح في الجامعات والمعاهد المصرية وزيادة نشاطات المركز الثقافي المصري الذي كانت له إسهامات كبيرة في تعزيز التعاون الثنائي.



وأكد السفير خالد يوسف أن مصر تقدر عاليا الدور الموريتاني البارز في منطقة الساحل، وكذلك الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، للنهوض باقتصاد البلاد وتوسيع مجالاته بحيث يوفر فرص عمل كثيرة للشباب.



وأضاف السفير المصرى، أنه تلقى كل الدعم اللازم من الرئيس الموريتاني للقيام بعمله عبر توفير كافة التسهيلات من أجل النهوض بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.



وكان السفير خالد يوسف قدم في 7 ديسمبر الجاري نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لدى موريتانيا، خلال لقاء مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.