اليوم السابع
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الرئيس الروسى يعزي نظيره الفلبينى بضحايا إعصار "راى"

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:10 ص
الرئيس الروسى يعزي نظيره الفلبينى بضحايا إعصار "راى" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي بضحايا إعصار "راي"، المعروف أيضًا في الفلبين باسم إعصار "أوديت"، الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي وخلف ما لا يقل عن 375 قتيلًا.


وجاء في برقية التعزية، التي نُشِرَت على موقع الكرملين (الرئاسة الروسية) الإلكتروني: "نتقدم بأحر التعازي في ضحايا الإعصار الذي ضرب المناطق الوسطى في بلادكم".


ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فقد تسبب إعصار "راي"، بمقتل ما لا يقل عن 375 شخصاً، وإصابة حوالي 500 شخص بجروح.


وأعرب الصليب الأحمر في الفلبين عن قلقه البالغ م ما وصفه بمشاهد "الخراب الكامل" وذلك بعد أن دمرت العاصفة العديد من المنازل والمدارس والمستشفيات، بينما لا تزال الكثير من المناطق في وسط وجنوب البلاد منعزلة، بسبب انقطاع خطوط الكهرباء والاتصالات.


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