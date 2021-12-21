الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بـ6 أكتوبر.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

دفعت إدارة الحماية المدنية، بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل مصنع بلاستيك في مدينة 6 أكتوبر، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق مصنع في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.