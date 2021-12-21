الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بـ6 أكتوبر.. صور

دفعت إدارة الحماية المدنية، بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل مصنع بلاستيك في مدينة 6 أكتوبر، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات إخماد الحريق.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق مصنع في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.
الحريق يلتهم المصنع
ألسنة اللهم تتصاعد
المطافى تصل لموقع الحريق
النيران تتصاعد عاليا
النيران تشتعل بقوة
النيران مشتعلة جدا
جهود مضنية لاحتواء الموقف
حريق ضخم
حريق مصنع البلاستيك
سيارات الإطفاء تستعد لإخماد الحريق
محاولات لاحتواء الموقف
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