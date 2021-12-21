اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:52 م
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الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بـ6 أكتوبر.. صور

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:51 م
الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بـ6 أكتوبر.. صور النيران تلتهم المصنع
كتب عبد الرحمن سيد

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دفعت إدارة الحماية المدنية، بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل مصنع بلاستيك في مدينة 6 أكتوبر، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات إخماد الحريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق مصنع في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.
 
الحريق يلتهم المصنع
الحريق يلتهم المصنع

ألسنة اللهم تتصاعد
ألسنة اللهم تتصاعد

المطافى تصل لموقع الحريق
المطافى تصل لموقع الحريق

النيران تتصاعد عاليا
النيران تتصاعد عاليا

النيران تشتعل بقوة
النيران تشتعل بقوة

النيران مشتعلة جدا
النيران مشتعلة جدا

جهود مضنية لاحتواء الموقف
جهود مضنية لاحتواء الموقف

حريق ضخم
حريق ضخم

حريق مصنع البلاستيك
حريق مصنع البلاستيك

سيارات الإطفاء تستعد لإخماد الحريق
سيارات الإطفاء تستعد لإخماد الحريق

محاولات لاحتواء الموقف
محاولات لاحتواء الموقف

 


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