اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: لم نقرر وقف الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:45 ص
الخارجية الروسية: لم نقرر وقف الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتخلى عن الوقف الاختياري المفروض على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، في حال لم تقبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية. 
 
وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى: " لم نتخذ قرارا بعد لصالح رفع الوقف الاختياري على هذه الصواريخ، فهذا الوقف الاختياري لا يزال ساريا، وقد تم الإعلان عنه كإجراء يبقى ساريا حتى لحظة ظهور منظومات مماثلة أميركية الصنع في أي من مناطق من العالم".

روسيا

سيرجى ريابكوف

الصواريخ الروسية

أوروبا وروسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية الروسية: حلف "الناتو" لم يرد على مقترحاتنا السابقة لخفض التصعيد

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:00 م

الخارجية الروسية: مستعدون للعمل مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:00 ص

الخارجية الروسية: لا يجب الوثوق بحلف الناتو والوضع فى أوكرانيا يدعو للقلق

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:42 م

وزير الخارجية الروسى يؤكد فى أول مقابلة مع قناة مصرية وقوف طابور من الشركات الروسية للاستثمار فى المنطقة الصناعية.. لافروف: موسكو تربطها علاقة قوية بالقاهرة.. وهذا موقف روسيا من انتخابات ليبيا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة