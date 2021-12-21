الخارجية الروسية: لم نقرر وقف الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتخلى عن الوقف الاختياري المفروض على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، في حال لم تقبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى: " لم نتخذ قرارا بعد لصالح رفع الوقف الاختياري على هذه الصواريخ، فهذا الوقف الاختياري لا يزال ساريا، وقد تم الإعلان عنه كإجراء يبقى ساريا حتى لحظة ظهور منظومات مماثلة أميركية الصنع في أي من مناطق من العالم".