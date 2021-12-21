اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع بلاستيك فى 6 أكتوبر.. صور

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:30 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع بلاستيك فى 6 أكتوبر.. صور حريق مصنع أكتوبر
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من خلال الاستعانة بـ10 سيارات إطفاء من إخماد الحريق الهائل الذى اندلع فى مصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، ويقوم رجال الحماية المدنية حاليا بعمليات التبريد خشية تجدد الحريق.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق مصنع في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.
 

الحريق يلتهم المصنع

الحريق يلتهم المصنع

 

ألسنة اللهم تتصاعد
ألسنة اللهم تتصاعد

 

المطافى تصل لموقع الحريق
المطافى تصل لموقع الحريق

 

النيران تتصاعد عاليا
النيران تتصاعد عاليا

 

النيران تشتعل بقوة
النيران تشتعل بقوة

 

النيران مشتعلة جدا
النيران مشتعلة جدا

 

جهود مضنية لاحتواء الموقف
جهود مضنية لاحتواء الموقف

 

حريق ضخم
حريق ضخم

 

حريق مصنع البلاستيك
حريق مصنع البلاستيك

 

سيارات الإطفاء تستعد لإخماد الحريق
سيارات الإطفاء تستعد لإخماد الحريق

 

محاولات لاحتواء الموقف
محاولات لاحتواء الموقف

حريق حريق اكتبوبر حريق مصنع البلاستيك الحرائق اكتوبر الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة