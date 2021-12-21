الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع بلاستيك فى 6 أكتوبر.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من خلال الاستعانة بـ10 سيارات إطفاء من إخماد الحريق الهائل الذى اندلع فى مصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، ويقوم رجال الحماية المدنية حاليا بعمليات التبريد خشية تجدد الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق مصنع في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.

الحريق يلتهم المصنع



ألسنة اللهم تتصاعد



المطافى تصل لموقع الحريق



النيران تتصاعد عاليا



النيران تشتعل بقوة



النيران مشتعلة جدا



جهود مضنية لاحتواء الموقف



حريق ضخم



حريق مصنع البلاستيك



سيارات الإطفاء تستعد لإخماد الحريق