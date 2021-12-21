الجزائر: ارتفاع احتياط النقد الأجنبي وتراجع كبير في عجز الميزان التجاري

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أعلن البنك المركزي الجزائري أن احتياط النقد الأجنبي بلغ 44 مليارا و724 مليون دولار نهاية سبتمبر الماضي؛ وذلك بفضل التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري.

وأوضح محافظ البنك المركزي الجزائري السيد فاضلي - خلال الاجتماع، الذي عقده اليوم /الثلاثاء/ مع البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر - أن عجز الميزان التجاري انتقل من 10 مليارات و504 ملايين دولار نهاية شهر سبتمبر 2020 إلى مليار و571 مليون دولار نهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف أن هذا التراجع الهام يعود أساسا للارتفاع الكبير لصادرات السلع التي ارتفعت من 16 مليارا و240 مليون دولار في نهاية سبتمبر2020 إلى 26 مليارا و402 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2021؛ أي بزيادة قدرها 62,3 بالمائة.

وأشار محافظ البنك المركزي الجزائري إلى أن صادرات المحروقات ارتفعت بنسبة 57.3 %، لتسجل 23 مليارا و387 مليون دولار نهاية سبتمبر الماضي.

فيما شهدت صادرات السلع خارج قطاع النفط، زيادة بنسبة 4.6 % خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2020 و سبتمبر 2021، لتسجل ٢٧ مليارا و٩٧٣ مليون دولار .