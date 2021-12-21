اليوم السابع
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التعليم تناقش إجراءات الحد من انتشار كورونا مع المديريات وتدريب المعلمين

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:55 ص
التعليم تناقش إجراءات الحد من انتشار كورونا مع المديريات وتدريب المعلمين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يعقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع المديريات التعليمية لمناقشة المستجدات الخاصة بتدريب المعلمين والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى مبادرة القيم واحترام الآخر والإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا والمشروعات القومية للدولة المصرية الخاصة بمسابقة أوائل الطلبة.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مناقشة هذه الإجراءات تأتى فى إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

وكان صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اكد أنه جارى التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فوري للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل.

وأوضح صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، فى خطاب له، انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، سمحت للطلاب بسداد رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية حال قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة دفعة واحدة أو سداد قسط واحد منها.


التربية والتعليم

إجراءات كورونا الاحترازية

سداد المصروفات الدراسية

امتحانات نصف العام الدراسي

اخبار مصر

وزارة التربية والتعليم

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