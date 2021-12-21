اليوم السابع
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التعليم تبدأ تطبيق اختبار قياس مهارات القراءة والحساب لطلاب الخامس الابتدائى

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:43 ص
التعليم تبدأ تطبيق اختبار قياس مهارات القراءة والحساب لطلاب الخامس الابتدائى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، بدء التقييم الخاص بقياس مستوى طلاب الصف الخامس الابتدائى فى القراءة والحساب، موضحا أنه سيطبق على طلاب الصف الخامس وسيكون إجباريا لجميع الطلاب والمعلمين في الصف الخامس الابتدائي، لكن لن يتدخل أي معلم في عملية قياس المستوى، بل سيتم ذلك من خلال مطبقين اختارهم المركز القومي للامتحانات التابع للوزارة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التنبيه على المدارس بعدم التدخل في خطة سير التطبيق، وإنه لم يتم تحديد موعد بعينه أثناء اليوم الدراسي، لامتحان الطلاب في العربي والحساب، لكن قد يكون ذلك في أي وقت من اليوم الدراسي حسب الخطة التي وضعها المركز القومى للامتحانات، فقد تكون الحصة الثانية أو الأخيرة، لذلك تم التنبيه المشدد على المدارس بألا يتغيب أي طالب في الصف الخامس الابتدائي من أول اليوم إلى نهايته.

 

 


التربية والتعليم

اختبار قياس مهارات القراءة والكتابة

تلاميذ الخامس الابتدائي

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