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التعليم العالى: مليار و64 مليون جنيه مشروعات تطوير بجامعة الوادى الجديد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:00 ص
التعليم العالى: مليار و64 مليون جنيه مشروعات تطوير بجامعة الوادى الجديد جامعة الوادى الجديد
كتب محمد صبحى

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كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى، أن هناك 14 مشروع بجامعة الوادى الجديد تم الانتهاء من بعضهم ويجرى استكمال الباقى بتكلفة تصل إلى مليار و64 مليون جنيه.
 
وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى لـ "اليوم السابع"، أنه  تم الانتهاء من إنشاء كلية الطب وكلية التربية وملحقاتها، والمرحلة الأولى من مبنى كلية العلوم (شرق وغرب)، وملاعب ومبنى إدارى كلية التربية الرياضية.
 
وأضاف رئيس جامعة الوادى الجديد، أنه يجرى استكمال المرحلة الثانية من مبنى كلية العلوم (شرق) ومبنى علوم (غرب) ومبنى التربية الرياضية، ورفع كفاءة البنية التحتية وسور الجامعة، وإنشاء كليتى الزراعة والطب البيطرى وكذلك إنشاء دار الضيافة الفندقى وتأهيل وتطوير مبانى الكليات لتكون جاهزة لتطبيق الاختبارات الإلكترونية.
 
وأشار الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إنه جارى إنشاء مبنى منفصل للاختبارات الالكترونية سيكون جاهز خلال التيرم الثانى لعقد كل الامتحانات إلكترونيا ومبنى لكلية الصيدلة ومركز تكنولوجيا المعلومات لتدريب الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
 

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