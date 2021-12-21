اليوم السابع
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التعليم العالى تغلق كيانا وهميا بمحافظة دمياط يزعم منح شهادات مُعتمدة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:08 ص
التعليم العالى تغلق كيانا وهميا بمحافظة دمياط يزعم منح شهادات مُعتمدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية ميترال الدولية المعتمدة للتدريب والاستشارات والعلوم الصحية، والكائن مقرها في ( 49 المنطقة المركزية - دمياط الجديدة - محافظة دمياط )، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في التخصصات التالية ( التمريض، التحاليل الطبية، الأشعة، تركيب الأسنان، والعلاج الطبيعي، مُساعد صيدلى)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد د. عبدالغفار بجهود لجنة الصبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع  للوزارة.


التعليم العالى

اخبار مصر

الكيانات الوهمية

السيد عطا

المؤسسات التعليمية

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