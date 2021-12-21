اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:08 م
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التضامن تؤكد استمرار صرف معاشات ديسمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:00 م
التضامن تؤكد استمرار صرف معاشات ديسمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وزيرة التضامن الاجتماعى وصرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات ديسمبر وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قد شكلت لجان لمتابعة صرف معاشات ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لأصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ببدء صرف معاشات ديسمبر للعملاء اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.


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