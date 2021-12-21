التضامن: إتاحة قروض ميسرة ومشروعات متناهية الصغر لذوى الهمم

كتب: مدحت وهبة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن قضية الإعاقة ليست فردية ولكنها قضية اقتصادية ، وإتاحة فرص التشغيل الحقيقة واجب وطنى ، وإدراجهم فى سوق العمل ملزم ، وعلى القطاع الخاص المصرى أن يتبنى المبادرة لتقديم للعالم تجربة مصرية فريدة فى الدمج والتأهيل .

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعى "المبادرون لمناقشة سبل تفعيل الاتإحة لذوى الإعاقة في مصر" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب .

واضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة المبادرون تعمل على إزالة حواجز المشاركة في سوق العمل من خلال توفير مشورة التوظيف المساعدة في توفير ومسوغات التعيين، وتوفير تدريبات متنوعة تتناسب معقدرات ذوي الاعاقة، كذلك إتاحة فرص توظيف، و إتاحة قرض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر، بالاضافة إلى إتاحة بيئة العمل وتهيئة زملاء العمل.



































































































